Сколько проектов реализовано по программе "Бюджет участия"

Глава управления стратегии и бюджета города Алматы Алмас Батанов выступил в Службе региональных коммуникаций на тему "О запуске проекта "Бюджет участия", передает zakon.kz.

Бюджет участия, или партисипативный бюджет, - это бюджет, разработанный и внедренный с участием общественности. Он предполагает диалог горожан и муниципальных властей для эффективного управления территориями.

Алмас Батанов отметил, что в 2019 году, который был пилотным, от населения поступили 333 бюджетных предложения. А в 2020-м их число достигло 796.

Это говорит о том, что проект набирает обороты, набирает популярность среди населения, - считает спикер.

Эксперт отметил, что из них в 2021 году допущены к реализации 273 проектных предложения на сумму 7,3 млрд тенге, сейчас реализуются 267 проектов на 6 млрд тенге, в эксплуатацию введены 107 на сумму 2,1 млрд тенге. Он также отдельно остановился на районах.

В Алатауском районе из запланированного 31 объекта введен в эксплуатацию 1 объект. В Алмалинском районе - 31 проект из 69 запланированных. в Ауэзовском районе запланированы 22 объекта, из которых в эксплуатацию введены 14. В Бостандыкском районе - 7 из 24. В Жетысуском районе все 17 объектов введены в эксплуатацию. В Медеуском районе завершены 6 проектов из 19. В Наурызбайском - 24 из 50. В Турксибском - 7 из 30, - уточнил Батанов.

По оставшимся проектам ведутся работы, которые завершатся до конца этого года. Сейчас идет подготовка к реализации проекта "Бюджет народного участия" на 2022 год.

Прием предложений по проекту начался с 23 августа, а отправить их алматинцы могут до 1 октября. К этому времени их уже поступило 103.

Стоимость одного проекта не должна превышать 58,3 млн тенге. Проект предполагает выделение на каждый из районов Алматы из городского бюджета по 800 млн тенге. Общая сумма - 6,4 млрд тенге, - пояснил эксперт.