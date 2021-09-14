Названы футболисты, вошедшие в состав мировой Dream Team

Футбольные фанаты узнали самых дорогих игроков планеты по всем линиям, передает zakon.kz.

В Dream Team вошли практически все звезды мирового футбола, без которых скучна игра №1 на планете, сообщает transfermarkt.com.

Список футболистов (в скобках указана рыночная стоимость):

Вратари:

Куртуа (60 млн евро), Эдерсон (50 млн евро), Тер Штеген (60 млн евро), Эллисон (60 млн евро), Облак (70 млн евро).

Защитники:

Де Лайт (75 млн евро), Варан (70 млн евро), Маркиньо (75 млн евро), Ван Дайк (55 млн евро), Диас (75 млн евро).

Полузащитники:

Киммих (90 млн евро), Де Йонг (90 млн евро), Каземиро (70 млн евро), Канте (55 млн евро), Де Брюйне (100 млн евро).

Нападающие:

Холланд (130 млн евро), Месси (80 млн евро), Неймар (100 млн евро), Роналду (45 млн евро), Мбаппе (160 млн евро).

Самым дорогим игроком в казахстанском футболе является представитель ФК "Кайрат" - поляк Яцек Гуральский (2,5 млн евро). За ним следуют два футболиста столичной "Астаны" - Раде Дугалич (2,2 млн евро) и Тигран Барсекян (2 млн евро). Из казахстанских игроков самая высокая цена (1,5 млн евро) у кайратовцев - Нурали Алипа и Стаса Покатилова.

Стоит отметить, что все указанные цены неофициальные, и они могут изменяться каждый день.

Куандык Шынасилов