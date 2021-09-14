Названы футболисты, вошедшие в состав мировой Dream Team

Футбольные фанаты узнали самых дорогих игроков планеты по всем линиям, передает zakon.kz.
В Dream Team вошли практически все звезды мирового футбола, без которых скучна игра №1 на планете, сообщает transfermarkt.com.
Список футболистов (в скобках указана рыночная стоимость):
Куртуа (60 млн евро), Эдерсон (50 млн евро), Тер Штеген (60 млн евро), Эллисон (60 млн евро), Облак (70 млн евро).
Де Лайт (75 млн евро), Варан (70 млн евро), Маркиньо (75 млн евро), Ван Дайк (55 млн евро), Диас (75 млн евро).
Киммих (90 млн евро), Де Йонг (90 млн евро), Каземиро (70 млн евро), Канте (55 млн евро), Де Брюйне (100 млн евро).
Холланд (130 млн евро), Месси (80 млн евро), Неймар (100 млн евро), Роналду (45 млн евро), Мбаппе (160 млн евро).
Самым дорогим игроком в казахстанском футболе является представитель ФК "Кайрат" - поляк Яцек Гуральский (2,5 млн евро). За ним следуют два футболиста столичной "Астаны" - Раде Дугалич (2,2 млн евро) и Тигран Барсекян (2 млн евро). Из казахстанских игроков самая высокая цена (1,5 млн евро) у кайратовцев - Нурали Алипа и Стаса Покатилова.
Стоит отметить, что все указанные цены неофициальные, и они могут изменяться каждый день.
Куандык Шынасилов
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