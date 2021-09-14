Житель Павлодара выдавал обычных коров за породистых, чтобы получать субсидии

14 сентября 2021, 17:17
Фото: primeminister.kz

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 216 млн тенге госсубсидий в Павлодаре, передает zakon.kz.

АФМ сообщает, что житель Павлодара С. Мукин для получения субсидий от государства купил крупный рогатый скот в России и выдавал их за племенные породы "Герефорд", "Симментал". В заявках на получение субсидий он указывал ложные сведения о крупном рогатом скоте, а договоры купли-продажи подделывал.

Далее за денежное вознаграждение от 100 тыс. до 6 млн тенге Мукин помогал другим предприятиям незаконно получать субсидии.

В итоге Агентство по финмониторингу по Павлодарской области пресекло их деятельность. Организатор и соучастники осуждены на различные сроки.


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