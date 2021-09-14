Казахстанцев стало на 262 тысячи больше

Бюро национальной статистики подготовило отчет о демографической ситуации за январь-июль 2021 года, сообщает zakon.kz.

Так, численность населения страны на 1 августа составила 19 029,5 тыс. человек, в том числе городского – 11 274,6 тыс. (59,2%), сельского – 7754,9 тыс. (40,8%) человек. По сравнению с 1 августа 2020г. численность населения увеличилась на 262 тыс. человек или 1,4%. Бюро нацстатистики

Как отмечается, естественный прирост населения республики за 7 месяцев по сравнению с январем-июлем 2020г. (142,4 тыс. человек) увеличился на 14,3% и составил 162,7 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,74 человек.

По данным органов РАГС, число родившихся за данный период составило 256 тыс. человек, что на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2020г. (235,5 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,19 родившихся.

При этом числе умерших составило 93,3 тыс. человек, что на 0,1% больше, чем в январе-июле 2020г. (93,1 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 8,45 умерших на 1000 человек.

За январь-июль в республике зарегистрировано 2006 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2020г. (1788 умерших младенцев) увеличилось на 12,2%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,84 случаев на 1000 родившихся, - говорится в отчете.