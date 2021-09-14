Как есть жареную картошку при похудении и не поправляться

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, как употреблять в пищу картошку и не набирать вес, передает zakon.kz со ссылкой на RG.ru.

Картофель следует порезать и на ночь оставить в воде. И на следующий день пожарить. И при этом почти весь крахмал (на 80%) за ночь уходит в воду, – рассказал врач.

Специалист также уточнил, что данный способ сделает картошку "безопасной" с точки зрения похудения, но также лишит продукт витаминов и микроэлементов.

Существует также вариант употребления вареной картошки при диете.

При варке часть крахмала также переходит в воду, от чего последняя становится немного мутноватой, – отметил специалист в YouTube-аккаунте.