Какие изменения внесены в постановление санврача Атырауской области

Главный санитарный врач Атырауской области внес изменения в постановление "Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, социально-экономическим объектам, участвующим в проекте Ashyq, разрешить работать до 00:00 часов. Объектам со статусом "лидеры Ashyq" - до 02:00 часов при условии соблюдения заполняемости объекта согласно приложению 4 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №37".

В выходные дни разрешается работать при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей. Требование к наличию "зеленого статуса" не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешается с заполняемостью не более 30% при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев), с запретом проведения для объектов, не участвующих в проекте Ashyq.

Также поручено установить режим работы общественного автотранспорта в штатном режиме с соблюдением требований приложения 14 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года №38.

С текстом постановления можете ознакомиться здесь.