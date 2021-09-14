Instagram может наносить вред подросткам - WSJ

По данным исследования компании Facebook за последние три года, Instagram может оказывать негативное влияние на подростков, особенно девушек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Facebook.

По данным исследования 2019 года, тинейджеры обвинили Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. Данные 2020 года показали, что 32% девочек-подростков, которым не нравилось их тело, чувствовали себя еще хуже после просмотра ленты Instagram.

Тренд делится только лучшими моментами из жизни, принуждение к идеальному внешнему виду могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии, - говорится в исследовании.

Как пишет WSJ, Facebook публично преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков. Издание напоминает, что в августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили шестистраничное письмо с "уклончивыми" ответами на вопросы.

По словам главы Instagram Адама Моссери, влияние приложения на благополучие подростков "довольное незначительно".

Как отмечает газета, ежедневно в США в соцсети заходят 22 миллиона подростков, в то время как в Facebook - только 5 миллионов. Поэтому расширение базы молодых пользователей чрезвычайно важно для компании. Как рассказали газете бывшие сотрудники Instagram, уже с 2016 года руководство поставило задачу "победить в гонке за подростков" среди других приложений.