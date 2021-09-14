Казахстан подал заявку на участие в выборах в Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

Казахстан подал заявку на участие в выборах в Совет ООН по правам человека. Заявка Казахстана на участие в составе Совета ООН по правам человека стимулирует страну выйти на качественный уровень исполнения принятых обязательств. 7 сентября 2021 года в Женеве, в штаб-квартире ООН, состоялась презентация национальной заявки с участием дипломатических представительств государств-членов организации, - говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что на 18 мест в составе Совета на срок 2022-2024 годы претендуют 18 стран-кандидатов. Из государств Азиатско-Тихоокеанского региона на пять мест подали заявки пять стран - Индия, Казахстан, Катар, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты.

Заявка Казахстана была представлена заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Он проинформировал участников мероприятия о проводимых политических реформах, законодательных инициативах, а также о государственных задачах и приоритетах в правочеловеческом направлении. Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова приняла участие в мероприятии в формате онлайн по приглашению постоянного представительства Казахстана при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, - сказано в сообщении.

Казахстанский омбудсмен, как отмечается, "обратила внимание представителей голосующих стран на следующие критерии государств-кандидатов, в частности, Казахстана: устойчивость политического потенциала, перспектива продвижения системных инициатив ООН, региональный потенциал правозащитных институтов и гражданского сектора, страновой потенциал равного партнерства в региональных и международных проектах совместно с институтами и органами ООН".

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что членство в Совете стимулирует Казахстан не только на продвижение региональных инициатив, но и выход на качественный уровень исполнения принятых обязательств. Ожидается, что результаты выборов в Совет ООН по правам человека станут известны в середине октября 2021 года, - добавили в пресс-службе.

Совет по правам человека (СПЧ) - межправительственный орган системы ООН, который был образован в марте 2006 года, в его состав входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру.

СПЧ имеет статус вспомогательного органа при Генеральной ассамблее ООН.