Более 65% жителей Нур-Султана получили прививку против КВИ

В Нур-Султане прививку первым компонентом от коронавируса получили свыше 452 тысяч граждан, сообщает zakon.kz.

С началом учебного года ряды вакцинированных стали чаще пополнять родители учащихся, отмечают в Управлении общественного здравоохранения.

Во время объезда наших пунктов вакцинации заметили, что за прививкой приходят семьями: родители, братья, сестры, старшее поколение. Мы были приятно удивлены, ведь это говорит о повышении сознательного отношения граждан к своему здоровью, особенно забота о детях. Начался учебный год, не следует эту процедуру откладывать на потом. Потому что заболеваемость стала встречаться и среди деток, нельзя допускать тяжелых последствий. Безусловно, допускать детей к школе можно было бы только при вакцинации самих учителей, преподавателей. Сегодня в школах Нур-Султана вакцинировался весь коллектив, - рассказала заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

В ведомстве отметили, что с наступлением осени увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний, поэтому крайне важно беречь себя и вакцинироваться от инфекции сейчас.

Как многие знают, осенью начинается заболевание ОРВИ, гриппом. Осенью мы делаем деткам манту для профилактики, прививаем граждан против гриппа, в октябре у нас также проводятся другие профилактические осмотры. Чтобы защитить себя сейчас от заболеваний, необходимо получать прививки своевременно. Как показала практика, другие инфекционные заболевания не так опасны, как КВИ, который унес жизни тысяч людей, - заявили в управлении.