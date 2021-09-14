Путинцева и Диас взяли успешный старт на турнирах WTA

Вслед за американским первенством, без передышки, теннисисты продолжили свои походы по турнирам, передает zakon.kz.

Если ведущие теннисисты-мужчины зациклены на играх Кубка Дэвиса, то девушки играют на соревнованиях WTA-TOUR. И две казахстанские спортсменки засветились на этих состязаниях: в Люксембурге - Зарина Диас, а в Словении - Юлия Путинцева.

Зарина Диас в первом круге турнира BGL BNP Paribas LUXEMBOURG обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии - 6:0, 1:6, 6:4. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте переиграла румынку Жаклин Кристиан - 6:4, 6:4.

Куандык Шынасилов