Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2930 человек

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на 129. Среди антилидеров по-прежнему Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтверждено 848 318 случаев.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 770 558 человек.
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