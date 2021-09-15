Каким знакам зодиака не везет в любви

Астрологи назвали четыре знака зодиака, представителям которых постоянно разбивают сердца, сообщает zakon.kz.

Печалиться из-за разрыва со второй половинкой не стоит. Главное - вовремя понять, в чем кроется истинная причина, говорится в публикации "Пятого канала".

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Рак

От рождения Раки - крайне ранимые и сентиментальные личности. После расставания со второй половинкой они буквально место себе не находят, вследствие чего часами перечитывают старые любовные послания и нередко выводят бывшего на разговор, высматривая в словах и фразах "тайные" знаки. Таким людям важно проще смотреть на жизнь и не печалиться из-за маленькой неудачи. Иначе накопленный негатив будет следовать за Раками и в новых отношениях, что неминуемо приведет к очередному разрыву.

Дева

Представители этого знака зачастую не способны вести адекватный диалог с партнером. Так, например, им важно показать собственную значимость и все время ждать от избранника первых шагов. В частности, Девы могут упрекнуть любимого в том, что тот якобы не интересуется их жизнью, но когда партнер начнет регулярно звонить с вопросом: "Как дела?", просто выключат звук на телефоне. Эта ролевая игра поначалу забавляет Дев, вот только вторая половинка вряд ли будет долго терпеть пренебрежительное отношение.

Стрелец

Стрельцы обожают быть в центре внимания и получать комплименты. Их завышенная самооценка в данном случае играет злую шутку: надеясь на особое отношение, как к царственной персоне, Стрельцы нередко оказываются у разбитого корыта. Ведь им нужен принц на белом коне, а не какой-нибудь менеджер среднего звена. При этом Стрельцы не учитывают, что в обычной жизни "принцы" знают себе цену и никогда не будут пресмыкаться перед человеком, пусть даже и самым близким. В результате Стрельцы часто остаются одинокими или залечивают раны от бесконечных краткосрочных романов.

Рыбы

Главная проблема Рыб - их наивность, непосредственность и доверчивость. Эти качества настолько редки сегодня, что противоположный пол скорее увидит в Рыбе друга, нежели любовника. Представители этого знака не способны манипулировать людьми хоть в какой-либо мере, что является неотъемлемой частью флирта на начальном этапе отношений. Искренность, доброта и излишняя сентиментальность, безусловно, прекрасные черты характера, однако именно они в данном случае приносят разочарования.

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