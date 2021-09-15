В Алматы подвели итоги работы городского Совета ветеранов

В Алматы прошла Х отчетно-выборная конференция Алматинского городского Совета ветеранов.

В конференции приняли участие заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, председатель Алматинского городского Совета ветеранов Ахан Бижанов, а также в онлайн-формате - председатели районных Советов ветеранов, Герои Социалистического Труда В. Сидорова, Л. Кочетова, председатель общественной комиссии горсовета ветеранов Н. Токмолдаев, кавалер ордена "Слава" С. Ауелбаева, активист ветеранского движения города А. Нурланов, участник Великой Отечественной войны Ш. Жанибеков и др.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров от имени акима города Бакытжана Сагинтаева поблагодарил ветеранов за высокий вклад в развитие города за 30-летний период независимости страны, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

В ходе конференции подведены итоги текущей работы. За пятилетний период после предыдущей IX конференции, прошедшей в апреле 2016 года, ветеранская организация Алматы увеличилась на 25 тыс. человек. На сегодня в городе проживает около 232 тыс. пенсионеров. Только в текущем году социальной поддержкой будут охвачены 124 тыс. человек на сумму 25 млрд тенге. Кроме того, трудовыми коллективами и спонсорами оказана поддержка 52 тыс. ветеранов войны и труда на сумму около 200 миллионов тенге.







В городе функционируют 9 Центров активного долголетия, которые посещают 25 тыс. пожилых людей. В Центрах активного долголетия, скверах, парках, на спортивных площадках проводятся различные спортивно-оздоровительные мероприятия. Ежегодно в спортивных мероприятиях принимают участие более 3 тыс. пенсионеров. Это соревнования по шахматам, шашкам, тогыз-кумалаку, теннису, бильярду, боулингу, стрельбе. Повсеместно проходят занятия по скандинавской ходьбе, йоге, айкуне и другим оздоровительным мероприятиям. Ветеранские организации Алматы, постоянно находясь в гуще событий, и далее будут принимать активное, непосредственное участие в общественной жизни города. Подрастающему поколению всегда есть у кого брать пример, - сказал в своем выступлении председатель Алматинского городского Совета ветеранов Ахан Бижанов.





Участники конференции также поделились информацией о текущей деятельности ветеранских организаций и обозначили задачи на предстоящий период.





В настоящее время, несмотря на пандемию, глава государства Касым-Жомарт Токаев в очередном Послании поставил конкретные задачи перед нами. Ветераны опытные, прошедшие через многое, проводники эстафеты поколений в духовном, нравственном воспитании молодежи. Мы всегда поддерживаем политику Президента РК. Акимат, общественные организации, депутаты Маслихата продолжают заботиться о ветеранах города. В Ауэзовском районе проживает более 46 тысяч пенсионеров, из них 19 инвалидов и участников ВОВ, 2000 участников трудового фронта, 9 узников фашистских лагерей, 9 участников блокады Ленинграда, два Героя Социалистического Труда. В настоящее время ветераны вместе с молодежью продолжают экономическую и духовную модернизацию страны. Активно будем претворять в жизнь все задачи Послания для улучшения благосостояния страны. Главная цель ветеранских организаций - защита прав и интересов пенсионеров, укрепление единства нашего движения, - сказала Герой Социалистического Труда Лидия Кочетова.

- Сегодня событие исторического значения, 35 лет прошло с того момента, когда родилась ветеранская организация республики. Сегодня много членов Совета ветеранов города принимало участие в работе, также были организаторы ветеранского движения. Пленум прошел великолепно, все ветераны хорошо знают проблемы жизни старых людей. Помогают им выжить, я свидетель 90-х годов, когда не платили пенсии, заработную плату. Председатели сейчас получают деньги за свою работу, они имеют свои кабинеты и транспорт. Раньше мы работали на общественных началах, ходили к руководителям фабрик, заводов, потому что пенсии и заработной платы не было. Просили не снимать ветеранов с работы и профсоюзных учетов, чтобы у них были средства для жизни. Это продолжалось достаточно долго. Ветеранская организация города принимала самое активное участие в решении всех бед людей старшего поколения. Задач перед республикой очень много. Я очень уважаю нашего Президента Касым-Жомарта Токаева, он дипломат, высокообразованный. Он делает все для улучшения жизни населения и ветеранов в том числе. Наша задача не только забота о жизни пенсионеров, но и заботиться о целости нашего государства. Я уверена, что пандемию наш народ победит, что больше не будут уходить на тот свет ветеранские кадры. Желаю всем добра, счастья и чтобы наша республика была флагманом среди бывших союзных республик Советского Союза. Для этого есть все возможности. Ветеранская организация подставит свой ум, опыт, организаторские способности и жизнь, чтобы воплотить все задачи, поставленные главой государства, - отметила Герой Социалистического Ттруда Вера Сидорова.





Одна из главных задач Совета ветеранов нашего района - это воспитание молодого поколения, прививать любовь к Родине, научить трудолюбию и внести свой вклад в развитие нашего государства. Молодежь - наше будущее, она должна сохранить ценности нашего народа. Ветераны принимают активное участие в общественной жизни города. Всем ветеранам и пенсионерам оказывается поддержка в виде продуктовых корзин и благотворительной помощи. Мы вносим предложения по улучшению медицинских, жилищных, коммунальных услуг, а также решаются вопросы по опеке и поддержке пенсионеров. Кроме того, на постоянной основе проводятся встречи по решению важных задач для улучшения жизни старшего поколения, - обратился председатель Алмалинского районного Совета ветеранов Жаксылык Амерханов.

- Сегодня на заседании были заслушаны отчеты о проделанной работе ветеранских организаций города. Совет ветеранов в каждом районе заботится о жизни пенсионеров, предоставляет социальных работников, приглашает на кружки. Я живу в Наурызбайском районе, в самой молодой части города. Мы работаем совместно с акиматом, продолжаем идеологическую, просветительскую, благотворительную помощь и поддержку местным ветеранам и пенсионерам. Мы будем вовлекать пожилых в общественную жизнь района. Мы должны поднимать уровень жизни и благосостояние. Мы должны быть патриотами своей страны и делать все, от нас зависящее, во благо, - сказала кавалер ордена "Слава" Сабира Ауелбаева.

По итогам конференции были избраны делегаты на VIII съезд организации ветеранов Казахстана.