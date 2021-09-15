Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года разработали в Казахстане

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Доктрину (стратегию) достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, сообщает zakon.kz.

Как отмечают разработчики, ощутимые угрозы, связанные с изменением глобального климата, а также экономические и политические вызовы, создаваемые растущими международными амбициями по борьбе с изменением климата, обуславливают необходимость для Казахстана внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата и перейти к низкоуглеродному и, в конечном итоге, климатически нейтральному развитию.

Стратегия имеет следующие цели:

Определить цели и конкретные задачи перехода Казахстана к климатической нейтральности к 2060 году;

Разработать национальные приоритеты по сокращению выбросов ПГ и увеличению объемов поглощения углерода;

Определить ключевые направления технологического развития и указать инфраструктурные решения, необходимые для перехода к климатически нейтральной экономике;

Описать основные политики и меры по смягчению последствий изменения климата, которые необходимо разработать и внедрить для достижения целей данной Стратегии;

Оценить потребности в инвестициях и других финансовых ресурсах, необходимых для достижения климатических целей, указать приоритеты для внутренних и международных инвесторов и бизнеса;

Оценить последствия трансформации для рынка труда, включая возможности для создания новых рабочих мест, подготовки специалистов для климатически нейтральной экономики;

Привлечь различные заинтересованные стороны (правительство, местные власти, бизнес, научные круги, технических экспертов, НПО, местные сообщества и группы гражданского общества) к обсуждению будущих изменений, приоритетов и проблем, связанных с переходом к углеродной нейтральности;

Учесть риски и последствия изменения климата для национальной экономики, общества и экосистем, разработать рекомендации по смягчению последствий изменения климата, адаптации и повышению устойчивости с учетом уязвимости конкретных секторов и регионов Казахстана к изменению климата в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Стратегия дает представление о двух различных сценариях будущего развития экономики до 2060 года. Сценарный анализ и оценка инвестиций, необходимых для перехода к углеродной нейтральности, произведены на основе комплексного моделирования технологических решений, системной динамики и макроэкономических эффектов.

Помимо анализа вариантов мер по борьбе с изменением климата Стратегия содержит оценку сопутствующих выгод от сокращения выбросов ПГ и увеличения поглощения углерода, которые играют важную роль в достижении местных экономических, социальных и экологических выгод.

Кроме того, в Стратегии обсуждаются существующие барьеры и возможности политики, такие как регуляторные меры, обеспечивающие стимулы для инвестиционной деятельности и развития рынка, а также повышение осведомленности населения.

Макроэкономическое воздействие политики декарбонизации оценивается в сравнении с эталоном продолжения политики прошлых лет с менее амбициозными климатическими целями.

Помимо мер по борьбе с изменением климата, адаптация к изменению климата является большим вызовом для Казахстана.

В Стратегии представлен обзор уязвимостей к изменению климата и его последствий, целей и мер адаптации для Казахстана.

Анализируется взаимосвязь между действиями по адаптации и борьбе с изменением климата, включая специфические национальные приоритеты, такие как землепользование и сельское хозяйство, управление водными ресурсами и проекты в области чистой энергии.

Социально справедливая трансформация экономики и создание новых рабочих мест являются неотъемлемой частью Стратегии.

Представлены политические, экономические и социальные основы для справедливого перехода к безуглеродному развитию.

В различных сценариях рассматриваются не только создание новых рабочих мест и выгоды для рынка труда, но и риски потери рабочих мест в определенных секторах.

Также Стратегия определяет потребности и способы социальной поддержки, политические действия и рекомендации, основанные на международном опыте социальной адаптации, в частности, в отношении постепенного отказа от угля.

Внешние эффекты анализируются для надлежащей оценки общественных и экологических затрат и потерь от выбросов ПГ, включая воздействие на здоровье, загрязнение окружающей среды и общественные издержки углерода. Социальные и экологические преимущества полной декарбонизации, особенно в энергетике и транспорте, включают положительное влияние на здоровье населения, рост ВВП, снижение затрат и загрязнения окружающей среды.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 22 сентября.