Насколько выросла инфляция, рассказали в Нацбанке

Национальный банк Казахстана подготовил отчет об инфляционных тенденциях в августе, сообщает zakon.kz.

В августе потребительские цены выросли на 0,5%, годовая инфляция продолжила ускорение и составила 8,7%. Все компоненты инфляции демонстрировали ускорение роста цен, основной вклад в инфляцию по-прежнему обеспечивают продовольственные товары. Дополнительное инфляционное давление в августе оказал всплеск спроса на товары и услуги на фоне возвращения учебных заведений к традиционному формату обучения. Месячная инфляция в августе составила 0,5%, что явилось максимальным месячным приростом цен для данного месяца с 2008 года. Сезонное снижение цен на овощную продукцию нивелировалось ростом спроса на товары и услуги, ориентированных на школьников и студентов. Ухудшение эпидемиологической ситуации продолжает оказывать влияние на сбои в цепочках поставок. Нацбанк

При этом годовой уровень инфляции ускорился до 8,7%. По данным финрегулятора, основной вклад обеспечивается со стороны продовольственных товаров, накопленный рост которой составил 7,5% за восемь месяцев текущего года.

Годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился с 11% в июле до 11,4% в августе 2021 года. Снижение цен на плодоовощную продукцию нивелировалось ростом цен на остальные продукты питания, что в итоге не привело к исторической дефляционной динамике августа. Значительное влияние на ускорение оказало повышение цен на все виды мяса, занимающего наибольшую долю в потребительской корзине. В частности, наблюдалось существенное удорожание мяса птицы.

Кроме того, продолжилось удорожание растительного масла на фоне повышения цен внутренних производителей при возобновлении роста цен на мировых продовольственных рынках. Негативное влияние также оказывает ухудшение ожиданий по внутреннему урожаю зерновых. Это могло отразиться на развороте тренда на замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, - отмечают в Нацбанке.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в августе до 7,3% (в июле 2021 года – 7,2%). Основной рост цен пришелся на одежду и обувь, товары для домашнего использования, а также стройматериалы. При этом в структуре одежды и обуви основной рост цен пришелся на детскую одежду (2,2%, м/м) и детскую обувь (2,0%, м/м), кроме того

наблюдался рост цен на канцелярские товары, рюкзаки и другие принадлежности для учебы в результате всплеска спроса из-за возврата к офлайн обучению.

Продолжился рост цен и на материалы для ремонта жилья, в основном импортного происхождения. Так, за последний год повышение цен на строительную продукцию импортного происхождения составило от 10% до 22%. Дополнительный вклад внесло удорожание дизельного топлива.

Годовой рост цен на платные услуги в августе 2021 года ускорился до 6,6% (в июле 2021 года – 6,1%) преимущественно в результате скачка цен на услуги аренды жилья в городах, в которых сосредоточены основные высшие учебные заведения.

Кроме того, вслед за июльским повышением оптовых предельных цен на газ, услуги газоснабжения подорожали до 5,9% в годовом выражении.

В последние месяцы (июль-август) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, несколько замедлился, однако сохраняется на высоких значениях (19,2%, г/г).

Вместе с тем отмечается повышательный тренд на потребительские товары возобновился, в частности, обусловленное удорожанием продуктов питания и продуктов нефтепереработки.

Производство продуктов питания подорожало в годовом выражении на 14,4%, в августе цены продолжили повышаться на мясомолочные продукты, мукомольную продукцию, крупы и макаронные изделия. Это поддерживается продолжающимся ростом цен на закупаемые сырье и ресурсы, как внутри страны и за рубежом, а также средства производства, - отмечают финансисты.

Сельскохозяйственная продукция подорожала в августе на 0,7%, в годовом выражении на 14,2%. В частности, из продукции животноводства продолжили расти цены на мясо птицы и яиц. Из продукции растениеводства в августе зафиксировано удорожание риса и пшеницы.