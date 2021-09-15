Смертельный наезд на группу людей попал на видео в Таразе

В Таразе в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, передает zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Telegram-канале.

15 сентября в Таразе водитель машины, которая направлялась по ул. Сейфуллина в сторону ул. Б.Момышулы, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, двое - госпитализированы в Таразскую городскую больницу №1. Жанат Сулейменов

Он отметил, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДП Жамбылской области (@zhambyl_police)

Полицейскими установлен и задержан 23-летний водитель, который является жителем Тараза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд необходимых экспертиз. Жанат Сулейменов