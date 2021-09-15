Атамбаева подозревают в организации беспорядков

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева подозревают в организации массовых беспорядков, передает zakon.kz.

Адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что его подзащитному вручили уведомление о подозрении по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года.

По каким основаниям и причинам моему подзащитному вручили уведомление о подозрении, неизвестно. Из СИЗО ГКНБ Алмазбек Атамбаев был освобожден по просьбе руководства Госкомитета. В здание ГКНБ никто не входил, на территории люди были. События того времени показывают, что во время беспорядков 5 октября 2020 года Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагымбаев находились под стражей. 9 октября мой подзащитный также не участвовал в массовых беспорядках. Он выступал в числе других митингующих на площади Ала-Тоо. Там была стрельба, летели камни, земля. Все ушли с площади, но почему-то организацию беспорядков вменили одним из тех, кто не участвовал в массовых беспорядках, - сказал Сергей Слесарев.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

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9 октября Алмазбек Атамбаев провел митинг. Там произошла потасовка. Позже участников инцидента, в том числе экс-президента, задержали.