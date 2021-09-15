Врач рассказала о реабилитации после коронавируса

Врач рассказала о последствиях перенесенного коронавируса и восстановлении после него, передает zakon.kz.

По словам врача-инфекциониста городской поликлиники №5 Департамента общественного здравоохранения Алматы Ольги Антиповой, реабилитация после COVID-19 может состоять из трех этапов.

Первый этап реабилитации больные проходят еще в стационаре, например, выполняют простые дыхательные упражнения. После выписки или лечения дома они попадают в реабилитационный центр. В случае необходимости им может быть назначено санаторно-курортное лечение, - пояснила спикер.

Она отметила, что объемы необходимой реабилитации устанавливаются после врачебного осмотра. Так, человеку, переболевшему коронавирусом в легкой форме, как правило, достаточно дыхательной гимнастики и прогулок на свежем воздухе по истечении периода домашнего карантина. После средней или тяжелой формы зачастую требуется помощь реабилитологов.

В нашей больнице есть отделение реабилитации, где проводится физиотерапия: электрофорез с йодидом калия - он ориентирован на нижнюю часть грудной клетки и оказывает противовоспалительный эффект, а также аппаратный виброакустический массаж.

Как рассказала доктор, в 30% случаев переболевшие коронавирусом жалуются на быструю утомляемость, нарушения сна, повышенную потливость.

Эта инфекция поражает легкие, сосудистую систему, влияет на свертывание крови, обостряет хронические заболевания. Могут появиться даже новые заболевания. Мы знаем, что когда проходит тяжелая форма, идет тяжелое поражение легких. Страдает также сосудистая система, образуются тромбы. Вдобавок противовирусные препараты имеют токсическое действие на почки и печень. После реабилитации пациенты все-таки восстанавливаются. По крайней мере, возвращают исходное состояние организма, - сообщила Антипова.

Она добавила, что на ее практике дети в основном переносили болезнь легче взрослых и, соответственно, реабилитация зачастую проходила на дому.