Определены списки полуфиналистов чемпионата Казахстана по теннису

На республиканском первенстве по теннису настала пора решающих матчей, передает zakon.kz.

Все фавориты турнира без приключений дошли до стадии 1/2 финала, обошлось без сенсации. Это следовало ожидать, так как сеяные теннисисты имеют за плечами огромный опыт выступления на турнирах АTP, WTA и ITF.

Таким образом, составы полуфиналов выглядят следующим образом:

Дмитрий Попко (рейтинг АТР 193) - Денис Евсеев (392);

Григорий Ломакин (777) - Тимофей Скатов (299).

У девушек первые номера чемпионата предсказуемо идут без поражений.

Как предполагали специалисты, сюрпризом отметилась 18-летняя Татьяна Николенко - недавняя участница юниорского US Open. Восточноказахстанская теннисистка в четвертьфинале выбила из турнира более опытную Екатерину Дмитриченко - 6:3, 6:1. Теперь Татьяну ждет первая ракетка чемпионата Казахстана Гозаль Айнитдинова, а в другом полуфинале встретятся Софья Чурсина и Жибек Куламбаева.

Куандык Шынасилов