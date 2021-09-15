Определены списки полуфиналистов чемпионата Казахстана по теннису

На республиканском первенстве по теннису настала пора решающих матчей, передает zakon.kz.
Все фавориты турнира без приключений дошли до стадии 1/2 финала, обошлось без сенсации. Это следовало ожидать, так как сеяные теннисисты имеют за плечами огромный опыт выступления на турнирах АTP, WTA и ITF.
Таким образом, составы полуфиналов выглядят следующим образом:
У девушек первые номера чемпионата предсказуемо идут без поражений.
Как предполагали специалисты, сюрпризом отметилась 18-летняя Татьяна Николенко - недавняя участница юниорского US Open. Восточноказахстанская теннисистка в четвертьфинале выбила из турнира более опытную Екатерину Дмитриченко - 6:3, 6:1. Теперь Татьяну ждет первая ракетка чемпионата Казахстана Гозаль Айнитдинова, а в другом полуфинале встретятся Софья Чурсина и Жибек Куламбаева.
Куандык Шынасилов
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