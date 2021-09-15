Взрывы в Жамбылской области - по каким статьям проводится расследование

По факту взрывов на складах боеприпасов в Жамбылской области ведется расследование по трем статьям Уголовного кодекса. Одна из них "Халатное отношение начальника или должностного лица к службе", передает zakon.kz.

В МВД на запрос редакции сообщили, что Военно-следственное управление по факту взрывов зарегистрировало два уголовных дела:

"Нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц";

"Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".

Для установления причин пожара и взрывов к расследованию привлечены специалисты, назначены пожаро-взрывотехнические и другие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Кроме того, полиция Жамбылской области ведет расследование по статье "Распространение заведомо ложной информации с создающей опасность нарушения общественного порядка с использованием СМИ".

Досудебное расследование продолжается.

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26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. Погибли 17 человек. Министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку.

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