Холдинг "Байтерек" прокомментировал ситуацию с ИФК

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает, что резонансные публикации в СМИ вокруг приватизации своей дочерней организации АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) не в полной мере отражают текущую ситуацию.

ИФК включен в перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, в рамках постановления Правительства "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" (от 29 декабря 2020 года № 908).

В этой связи в установленном законодательством порядке была проведена оценка рыночной стоимости акции ИФК независимым оценщиком.

Сравнительный анализ показывает, что за период с 2019 по 2021 годы активы ИФК сократились почти в 2 раза (с 61,9 млрд тенге на 31.12.2018г. до 36,7 млрд тенге в 2021г.), при этом обязательства увеличились на сумму более 2,3 млрд тенге, а накопленный убыток вырос на сумму более 26 млрд тенге. Так, в 2019 году убыток составил более 21 млрд тенге, в 2020 году – порядка 6,8 млрд тенге. Как акционер Холдинг за все время своего владения ИФК получил дивиденды на сумму 552 млн тенге.

ИФК имеет обязательства перед БРК на сумму более 17 млрд тенге по проекту ТОО "Орда Гласс". Выданная ИФК гарантия прекращается только после введения объекта в эксплуатацию, ввод которого затягивается уже более 2,5 лет.

Таким образом, 30 июля на веб-портале реестра государственного имущества (площадка АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК) было опубликовано извещение о проведении 17 августа 2021 года электронных торгов по реализации ста процентов акций ИФК. В тот же день информационное сообщение было размещено на официальном сайте холдинга "Байтерек" и в СМИ.

18 августа на той же площадке торги признаны состоявшимися с определением победителя.

В настоящий момент компания планомерно выполняет свои обязательства без какого-либо вмешательства холдинга "Байтерек". Все процедуры оценки ИФК и проведения торгов на всех этапах реализованы и реализуются в строгом соответствии с действующим законодательством. Иная информация в связи с требованиями конфиденциальности не разглашается.

По завершению данных процедур холдинг "Байтерек" доведет до общественности информацию об итогах завершения процедур, связанных с передачей ИФК в конкурентную среду. Обращаем внимание, что вся достоверная информация будет предоставляться Холдингом, как единственным акционером ИФК.