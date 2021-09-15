Токаев прибыл в Душанбе

15 сентября 2021, 18:55
Фото: Facebook/Берик Уали

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе, передает zakon.kz.

16-17 сентября 2021 года Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятиях будут обсуждены текущая ситуация в Афганистане, проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы сотрудничества стран ОДКБ и ШОС, - написал пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Касым-Жомарт Токаев также проведет двусторонние встречи с рядом глав государств.


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