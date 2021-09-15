Гроза и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 сентября, сообщает zakon.kz.

На северо-западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки два градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, днем на юго-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с.