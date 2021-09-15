Какие продукты нежелательно употреблять после 60 лет

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург утверждает, что достигнув определенного возраста, людям следует отказаться от некоторых "вредных" продуктов, передает zakon.kz.

Терапевты во всем мире предупреждают, что с возрастом метаболизм замедляется и после 60-ти надо более тщательно следить за своим питанием. Ведь чем старше человек, тем тяжелее его пищеварительной системе справляться с перевариванием разной еды. Особенно той, что никак нельзя отнести к полезной: полуфабрикаты, жирная и острая пища, алкоголь, фастфуд, сообщает kubnews.ru.

Все эти сложности практически незамедлительно отражаются на здоровье и внешнем виде человека. Пищевые излишества также способствуют быстрому накоплению лишнего веса.

И речь идет вовсе не о фастфуде или покупных дешевых сосисках. Оказывается, некоторые продукты способны вызывать преждевременное старение организма.

От каких именно продуктов стоит отказаться людям после 60 лет:

Сладости – конфеты, торты, варенье и пр. По словам врача, не получится снизить степень риска даже, если разбавить джемы или варенье чаем. Отметив 60-летие, стоит взять за правило съедать ежедневно не более 20 граммов сахара.

Подсолнечное масло. В нем содержится слишком много жирных кислот, которые ускоряют развитие большинства возрастных болезней. для здоровья будет полезнее заменить привычный продукт на оливковое масло.

Красное мясо. Его лучше заменить морской рыбой или птицей.

Белый хлеб. По словам диетолога, в этом виде хлебных изделий практически нет полезных пищевых волокон.

Картофель и рис. В них слишком высокий гликемический индекс, а значит продукты противопоказаны людям, больным сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к нему.