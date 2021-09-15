Видео с отвратительным обедом павлодарских студентов оказалось шуткой

Студент колледжа Еркебулан Байсалов, снявший видео, где парни демонстрируют застывшую на тарелке субстанцию, утверждает, что пользователи неправильно его поняли, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

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Люди вырвали из контекста просто именно плохой момент видео, когда я начал говорить "не муляж, а еда", этот фрагмент закинули в соцсети. Это было все сказано в шутку, просто люди неправильно поняли и вырвали из контекста и слишком много придумали, - сказал Байсалов.

Руководство монтажного колледжа заявило, что с поставщиком питания работают с начала года. Жалоб от учащихся и родителей не поступало. Однако обещают провести проверку. Если нарушения выявят, виновные будут наказаны.

С начала учебного года наше заведение работает с ИП Айгужинова. Сегодня в столовой колледжа обедают 262 учащихся. В целом нареканий к работе поваров нет, никто не жаловался на плохое самочувствие после приема пищи, - заявил руководитель Павлодарского монтажного колледжа.