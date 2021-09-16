Потолок обрушился в жилом доме в Усть-Каменогорске

ЧП произошло в двухэтажном доме на улице Бажова. Владелица квартиры вышла из комнаты буквально за несколько минут до того, как раздался страшный грохот и сверху обвалился потолок, передает zakon.kz со ссылкой на altaynews.

По словам женщины, прямо на кровать рухнули деревянные перекрытия кровли и мешки со строительным мусором, которые остались после ремонта крыши.

Вот здесь потолок упал. Просто плита сверху. Не знаю, убить, может, и не убила бы, но инвалидом бы оставила. Этот шматок прямо на подушки упал, где мы спим, - сказала Екатерина Матвеева.

Матвеева купила квартиру совсем недавно, а теперь не знает, где и как будет зимовать. Она намерена обращаться в суд, ее поддерживают соседи.

По словам жителей дома, кровлю в их доме 1949 года постройки ремонтировали всего три года назад, причем по программе термомодернизации. Тогда из-за смены подрядчика, которого признали недобросовестным, работы проводились не отведенные на это три месяца, а три года. Впрочем, жители все равно остались недовольны проведенным ремонтом, нашли массу нарушений и отказались подписывать акт о приемке. Однако представители отдела жилищно-коммунального хозяйства города заявили, что раз они выступали заказчиками работ, то подписи жильцов дома в документе не обязательны.

Работы, которые выполняло ТОО "Жилищно-эксплуатационное управление ВКО", не подписаны окончательно собственником, то есть жильцами этого дома. В этой ситуации с обрушением необходимо экспертное заключение. После надо идти в суд. Мы согласны участвовать в процессе и решать эти вопросы вместе с исполнительными органами, - говорит инженер ТОО "ЖЭУ ВКО" Александр Ясинский.

В свою очередь жители дома не могут понять, за что они должны платить на протяжении 15 лет от трех до шести тысяч тенге, если работы не принимали, качеством ремонта остались недовольны, более того, если сейчас уже все рушится.