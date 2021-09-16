Создан пятиминутный тест на антитела к коронавирусу

Китайские ученые придумали новую диагностическую систему, которая сможет определять антитела к коронавирусу за пять минут. Она создана на базе гибких органических транзисторов и выдает результат по взятой пробе крови или слюны, передает zakon.kz.

Отмечается, что сама диагностическая система представляет собой набор из гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов, покрытых молекулами, у которых структура похожа на S-белок коронавируса. Когда к ним присоединяются антитела, меняется работа транзистора, то есть, он начинает пропускать ток по-другому, - пишет rg.ru.

Ученые встроили в тест дополнительный набор электродов, который пропускает высокочастотные импульсы электричества через образцы слюны или крови. Благодаря этому увеличилась скорость реакции между антителами и S-белком коронавируса, что позволило обнаруживать в биоматериале даже почти незаметные следы антител к SARS-CoV-2 с массой менее 0,15 нанограмм.

Отмечается, что с помощью этого теста можно также обнаружить антитела к возбудителям любых других болезней. Для этого достаточно нанести на электрод набор других белков, с которыми будут соединяться антитела.