Тест: Хорошо ли вы знаете школьную программу?

Фото: pexels; коллаж: Zakon.kz

Школьная программа – это основа образования, формирующая знания и навыки для каждого человека. Она представляет собой тщательно разработанный план обучения, охватывающий спектр предметов от математики и литературы до естественных и социальных наук.

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