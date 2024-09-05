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Тест: Хорошо ли вы знаете школьную программу?

Тест: Хорошо ли вы знаете школьную программу?, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 14:13 Фото: pexels; коллаж: Zakon.kz
Школьная программа – это основа образования, формирующая знания и навыки для каждого человека. Она представляет собой тщательно разработанный план обучения, охватывающий спектр предметов от математики и литературы до естественных и социальных наук.

Zakon.kz предлагает пройти тест и проверить, насколько вы помните базовую программу.


Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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