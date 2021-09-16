В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 413. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки увеличилось на 92 человека, в Актюбинской области - на 90, а в Карагандинской области - сразу на 123 человека. Меньше всего заболевших выявлено в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 339,

в городе Алматы - 704,

в городе Шымкент - 122,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 240,

в Алматинской области - 278,

в Атырауской области - 96,

в ВКО - 136,

в Жамбылской области - 69,

в ЗКО - 122,

в Карагандинской области - 463,

в Костанайской области - 142,

в Кызылординской области - 77,

в Мангистауской области - 57,

в Павлодарской области - 195,

в СКО - 80,

в Туркестанской области - 45.

Всего в стране подтвержден 851 661 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 452,

в городе Алматы - 1006,

в городе Шымкент - 47,

в Акмолинской области - 246,

в Актюбинской области - 548,

в Алматинской области - 595,

в Атырауской области - 62,

в ВКО - 257,

в Жамбылской области - 54,

в ЗКО - 134,

в Карагандинской области - 272,

в Костанайской области - 163,

в Кызылординской области - 115,

в Мангистауской области - 235,

в Павлодарской области - 257,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 81.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 775 106 человек.