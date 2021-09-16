В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 413. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки увеличилось на 92 человека, в Актюбинской области - на 90, а в Карагандинской области - сразу на 123 человека. Меньше всего заболевших выявлено в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтвержден 851 661 случай.
В Казахстане 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 775 106 человек.
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