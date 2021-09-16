В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

16 сентября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 413. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки увеличилось на 92 человека, в Актюбинской области - на 90, а в Карагандинской области - сразу на 123 человека. Меньше всего заболевших выявлено в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 339,
  • в городе Алматы - 704,
  • в городе Шымкент - 122,
  • в Акмолинской области - 178,
  • в Актюбинской области - 240,
  • в Алматинской области - 278,
  • в Атырауской области - 96,
  • в ВКО - 136,
  • в Жамбылской области - 69,
  • в ЗКО - 122,
  • в Карагандинской области - 463,
  • в Костанайской области - 142,
  • в Кызылординской области - 77,
  • в Мангистауской области - 57,
  • в Павлодарской области - 195,
  • в СКО - 80,
  • в Туркестанской области - 45.

Всего в стране подтвержден 851 661 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 452,
  • в городе Алматы - 1006,
  • в городе Шымкент - 47,
  • в Акмолинской области - 246,
  • в Актюбинской области - 548,
  • в Алматинской области - 595,
  • в Атырауской области - 62,
  • в ВКО - 257,
  • в Жамбылской области - 54,
  • в ЗКО - 134,
  • в Карагандинской области - 272,
  • в Костанайской области - 163,
  • в Кызылординской области - 115,
  • в Мангистауской области - 235,
  • в Павлодарской области - 257,
  • в СКО - 24,
  • в Туркестанской области - 81.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 775 106 человек.


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