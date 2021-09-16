За смертельное ДТП с коровами заплатила СК "Евразия"

По оценкам специалистов, число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет 2%, число раненых – 25%, погибших - до трех человек на 100 столкновений с животными. По степени угрозы и тяжести последствий наиболее опасными в случае столкновения с транспортными средствами является крупный рогатый скот. Именно такое ДТП произошло в апреле этого года в селе Береке Талгарского района Алматинской области.

Водитель автомобиля Hyundai HD по неосторожности сбил четырех коров. После чего, не справившись с управлением, он допустил столкновение с деревом. От удара машина перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир попавшего в ДТП автомобиля скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Гражданско-правовая ответственность водителя автомобиля Hyundai HD была застрахована в СК "Евразия". После вынесения судом приговора компания перечислила на банковский счет супруги погибшего максимальную сумму страховой выплаты – 5,8 млн тенге (2 000 МРП).

Законы Республики Казахстан регламентируют право иждивенцев погибшего на страховую выплату в случае аварии, повлекшей за собой смерть кормильца. Сумма выплаты осуществляется в пользу несовершеннолетних детей, или нетрудоспособных родителей, или супруга, которые находились на иждивении погибшего.

Вождение транспортного средства - нелегкое дело, требующее от водителя постоянной сосредоточенности, ведь на дороге его нередко подстерегают непредвиденные ситуации. Одним из таких случаев является появление животного на проезжей части. Домашнее либо дикое животное может выскочить перед автомобилем на любом участке пути. Нередко это приводит к ДТП. В данном случае погиб молодой мужчина, а его дети остались без отца. Хотелось бы обратиться к автолюбителям: не превышайте скорость, проезжая по сельским дорогам и населенным пунктам. Не спеша тоже можно доехать до пункта назначения, зато в непредвиденных ситуациях у вас появится пара лишних секунд, и вы успеете избежать столкновения, - заключил член правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев.