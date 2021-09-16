Правила авиаперевозок изменились в Казахстане

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 6 сентября 2021 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает zakon.kz.

В частности, говорится, что на каждого пассажира оформляется отдельный билет, который подтверждает:

ознакомление пассажира с условиями договора воздушной перевозки;

заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки.

Билет оформляется на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира, либо электронного документа из сервиса цифровых документов.

Как отмечается, внесение изменений в билет осуществляется авиакомпанией с согласия пассажира, или уполномоченным агентом с согласия авиакомпании и пассажира.

Пассажир допускается к перевозке при оформлении на него действительного бумажного билета или электронного билета, выданного авиакомпанией или уполномоченным агентом. При бумажном оформлении, пассажир допускается к перевозке при наличии бумажного билета.

Число продаваемых билетов не может превышать фактическое количество имеющихся в наличии пассажирских мест на воздушном судне.

В обновленных правилах отдельно оговаривается перевозка беременных женщин.

Так, беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности - не более 32 недель, должны предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии своего здоровья (форма № 026/у), которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее, чем за 30 календарных дней до начала перевозки.

При этом авиакомпания может отказать беременным женщинам в перевозке даже при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии формы № 026/у, если срок наступления родов ожидается в ближайшие 7 дней.

Говорится в документе и об условиях и уровни обслуживания пассажиров на борту воздушного судна.

Они обеспечиваются:

оборудованием и интерьером пассажирского салона;

техническими средствами и системами, обеспечивающими безопасность пассажиров, состояние окружающей среды в салоне и комфорт;

санитарно-гигиеническим состоянием пассажирской кабины, исправностью и укомплектованностью необходимым оборудованием, инвентарем и средствами обслуживания пассажиров;

наличием мест для пассажиров с детьми, с возможностью установки детских люлек на тех типах воздушных судов, где предусмотрено производителем;

возможностью размещения больных на носилках и инвалидов на тех типах воздушных судов, где предусмотрено производителем;

средствами индивидуального пользования для пассажиров (индивидуальное освещение, вентиляция, столик для питания, система привязных ремней безопасности, спасательные жилеты, кислородные или дымозащитные маски);

наличием гардеробов для размещения верхней одежды.

для пассажиров с ограниченными возможностями, инвалидам и маломобильных групп населения выделяют места, соответствующие их потребностям, при наличии и условии соблюдения требований безопасности полетов.

Приказ вводится в действие с 26 сентября 2021 года.