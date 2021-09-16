Правила авиаперевозок изменились в Казахстане

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 6 сентября 2021 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает zakon.kz.
В частности, говорится, что на каждого пассажира оформляется отдельный билет, который подтверждает:
Билет оформляется на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира, либо электронного документа из сервиса цифровых документов.
Как отмечается, внесение изменений в билет осуществляется авиакомпанией с согласия пассажира, или уполномоченным агентом с согласия авиакомпании и пассажира.
Пассажир допускается к перевозке при оформлении на него действительного бумажного билета или электронного билета, выданного авиакомпанией или уполномоченным агентом. При бумажном оформлении, пассажир допускается к перевозке при наличии бумажного билета.
Число продаваемых билетов не может превышать фактическое количество имеющихся в наличии пассажирских мест на воздушном судне.
В обновленных правилах отдельно оговаривается перевозка беременных женщин.
Так, беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности - не более 32 недель, должны предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии своего здоровья (форма № 026/у), которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее, чем за 30 календарных дней до начала перевозки.
При этом авиакомпания может отказать беременным женщинам в перевозке даже при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии формы № 026/у, если срок наступления родов ожидается в ближайшие 7 дней.
Говорится в документе и об условиях и уровни обслуживания пассажиров на борту воздушного судна.
Они обеспечиваются:
Приказ вводится в действие с 26 сентября 2021 года.
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