Массовое смертельное ДТП в Мангистау - погибла беременная

В Мангистауской области произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

На трассе Каракиянского района в сторону поселка Жетыбай 16 сентября ночью перевернулся Lexus LX 470.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения области, за рулем находилась 27-летняя девушка. Она погибла.

Кроме того, погибла пассажирка, 1966 года рождения.

Третья погибшая - 31-летняя жительница Жанаозена. Она была на 27-й неделе беременности. Остальные погибшие - мужчины, 1964 и 1967 годов рождения, - говорится в сообщении.

Трое детей, 2011, 2012 и 2019 годов рождения, были доставлены в Жетыбайскую районную больницу.

У пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану лба и локтевого сустава, закрытый перелом лучевой кости, травматический шок. Врачи оценивают состояние двоих детей как стабильно тяжелое, третьего - средней тяжести, - уточнили в пресс-службе.

Еще один несовершеннолетний, 2013 года рождения, находится в реанимационном отделении.

Его состояние оценивается как критически тяжелое. Получил геморрагический ушиб головного мозга, мозговая кома ІІ степени, травматический шок ІІ степени. Подключен к аппарату ИВЛ, - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Департаменте полиции Мангистауской области, сообщение о ДТП на 52 км трассы Актау - Жанаозен поступило в 02:00.

Водитель автомашины Lexus LX 470 не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира. Четверо пострадавших доставлены в больницу. Ведется расследование. пресс-служба областного ДП