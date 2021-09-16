Кибербуллинг должен пресекаться законом - Аида Балаева

Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева выступила на XVII "Евразийском Медиа Форуме". Глава ведомства высказалась о ситуации с кибербуллингом в Сети, передает корреспондент zakon.kz.

С активным развитием интернета мир столкнулся с проблемой кибербуллинга. Как и любой вид травли, кибербуллинг является одним из видов агрессии, который должен пресекаться законом. Безусловно, министерством в этом направлении ведется планомерная работа. Мы уважаем внутренние правила соцсетей. Считаем, что неправомерный контент, причиняющий вред чести и достоинству человека, не должен оставаться в свободном доступе. Ведь именно с этих ценностей начинается преамбула всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией ООН, - сказала министр.

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Напомним, в Мажилисе рассматривают новый законопроект о защите прав детей, в котором содержатся нормы по ограничению работы иностранных социальных сетей и мессенджеров.

Депутатами было предложено установить четкие правила их функционирования на территории страны. Теперь, чтобы осуществлять свою деятельность, собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане. 15 сентября документ был одобрен в первом чтении.

Тамила Языкова, Нур-Султан