Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"

Глава Министерства культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о скандале в соцсетях, связанном с награждением певца Али Окапова орденом "Курмет", сообщает Zakon.kz.

Глава министерства отметила, что некоторые эксперты часто допускают предвзятость и предубежденность при оценке личностных качеств различных деятелей культуры. Особенно это касается детей известных в стране людей.





"Из-за легендарной мамы многие скептически воспринимают творчество Али Окапова. Но я в течение многих лет внимательно отслеживаю творческий путь и становление молодых исполнителей и хочу сказать, что Али, как и его мама – настоящий трудоголик, большой мастер сцены, высокообразованный талантливый артист, который с большим уважением относится к своему зрителю, своей аудитории. Али, как и Роза Куанышевна, большой патриот", – подчеркнула Аида Балаева.

Глава Минкультуры выступила в защиту певца, указав, что он с большим почтением относится к творческому наследию своей семьи и продолжает дело своего покойного отца. По ее словам, Али Окапов возобновил работу легендарного ансамбля "Арай", который возглавлял его отец Таскын Окапов, дал новое звучание песням группы "A-Studio", активно помогает молодым исполнителям. Его песни ставят даже на мероприятиях Минобороны.

"Я считаю, что это пример настоящего человека труда. А добросовестный труд у нас всегда в почете. Поэтому я считаю, что в своих оценках мы должны быть объективны, несмотря на происхождение артиста. Я считаю, что награда Али Окапова – это пример и стимул для нашей молодежи". Аида Балаева

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за награждения певца Али Окапова орденом "Курмет". После того, как многие пользователи негативно отреагировали на это событие, исполнитель выступил с обращением и заявил, что отказывается от всех полученных ранее наград.