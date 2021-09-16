Вакцину QazVac разливают в Алматинской области

В селе Абай Карасайского района начата подготовка производственной площадки по розливу вакцины на базе ТОО "Антиген". Здесь будут разливать до 1 млн доз вакцины.

Производственная линия розлива соответствует всем предъявляемым требованиям и санитарным нормам для асептического производства.

Все оборудование привезено из Европы, Америки и Китая. Таким образом, международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества во всех этапах производства.

На сегодня аппарат итальянского производства может разлить вакцину в 60 флаконов за одну минуту. В каждом флаконе 3 дозы. За месяц способен разлить до 1 миллиона доз. Подготовка к розливу начата с апреля текущего года. А с июля было разлито 300 тысячи доз. Это валидационная серия. Предназначена для проверки оборудования и всего процесса.

Отметим, по поручению Касым-Жомарта Токаева разработана отечественная вакцина QazVac. И в целях организации промышленного производства премьер-министром Аскаром Маминым 12 июня прошлого года дан старт строительству биофармацевтического завода на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

В ТОО "Антиген" через СПК "Жетісу" акимата Алматинской области в Лизинг на общую сумму более 420 млн тенге были приобретены 13 единиц современного технологического оборудования. Реализация данного проекта находится под контролем правительства Республики Казахстан, площадку не раз посещал заместитель премьер-министра Ералы Тогжанов и лично ознакомился с ходом подготовки, - поделился заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

В свою очередь, директор ТОО НПП "Антиген" Нурлан Ахметсадыков, отметил, что на сегодняшний день 300 тысяч доз разлитой вакцины находятся в научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

Исследования подходят к концу. Надо отметить, что разлитые в ТОО "Антиген" вакцины будут использоваться только после полной успешной проверки,- подчеркнул он.

Подчеркнем, что ТОО НПП "Антиген", наряду с биофармацевтическим заводом, стал второй производственной площадкой на базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.