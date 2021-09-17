Трамп: К 2024 году США исчезнет

Экс-президент США Дональд Трамп предрек исчезновение страны в ближайшие три года, сообщает zakon.kz.

В интервью Newsmax он выразил уверенность, что после прихода к власти Джо Байдена "страна покатилась под откос, как никогда раньше".

И когда мы пойдем на выборы в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется. Дональд Трамп

8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах пройдут выборы в Палату представителей. 5 ноября 2024 года американцы должны избрать нового президента. Трамп не стал уточнять, собирается ли снова участвовать в гонке за место главы государства, но считает, что "те, кто любят США, будут счастливы".

Проиграв Байдену президентские выборы в ноябре прошлого года, Трамп регулярно его критикует.