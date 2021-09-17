Алматинские спасатели вытащили из воды тонущего парня

Вечером 16 сентября сотрудники службы "109" совместно с сотрудниками Департамента по ЧС города Алматы спасли на озере Сайран тонущего парня, сообщает zakon.kz.

Они патрулировали Сайран со стороны Алмалинского района, когда их насторожили слабые движения одного из купающихся. Сотрудники службы "109" Игорь Клунский и Наил Сеитов определили их как характерные для тонущего.

Парень тонул в 9 метрах от берега, а его друзья считали, что он просто шутит с ними.

Спасатели подплыли к парню и вытащили его. Оказалось, что юноша доплыл до буйков, а на обратный заплыв ему не хватило сил.

Наиль и Игорь, доставив парня до берега, провели разъяснительную беседу и направили всю компанию домой. 19-летний Ильхам отделался легким испугом.

Зачастую несчастные случаи происходят по причине недооценки собственных сил. Утопающие, как правило, достаточно агрессивны, но не потому, что они злые люди. В панике человек не соображает и пытается схватиться за любой объект, он тоже схватил меня. Поэтому, если бы друзья подплыли близко, пытаясь помочь, им тоже грозила бы опасность. спасатель Игорь Клунский

С начала июня спасателями было проведено 1000 рейдов, проведена беседа и вручено более 8,5 тыс. памяток, спасены 11 человек, четверо из которых - дети.

Спасательный пост будет обеспечивать безопасность до ухудшения погодных условий.