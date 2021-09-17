Франция отменила совместный праздник с США

Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, сообщает zakon.kz.

Австралийцы без предупреждения совершили альтернативную сделку с США, передает газета New York Times.

Ранее Австралия, Великобритания и США создали новый военный альянс - AUKUS. Канберра при этом намерена заняться строительством атомных подводных лодок при помощи США. Однако у Австралии действовал многомиллиардный контракт на поставку субмарин из Франции, который она сразу же разорвала. Всего Париж должен был поставить 12 ударных подводных лодок.

По данным La Tribune, французской верфи Naval Group потребуются годы, чтобы оправиться от коммерческих потерь.

Торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.