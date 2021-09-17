Подпольное казино под видом бани накрыли в Алматы

В Алматы пресечена деятельность подпольного казино под видом банного комплекса, сообщает zakon.kz.
По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, сотрудниками территориального департамента АФМ по Алматы пресечена деятельность подпольного казино, размещенного в одном из банных комплексов мегаполиса.
На момент проверки в заведении находились 23 игрока, а также обслуживающий персонал. Сотрудниками изъяты сукно, игральные фишки различного номинала, игральные пластиковые карты в колодах. пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что в подпольное казино пропускали только постоянных клиентов.
Прием денежных средств игроков осуществлялся перечислением на карточные счета организаторов казино. пресс-служба АФМ РК
Начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса.
Согласно ст. 11 Закона РК "Об игорном бизнесе" на территории Республики Казахстан запрещена деятельность казино и игровых автоматов вне мест, определенных законом.
Хотите быть в курсе важных новостей?