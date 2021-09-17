Али Ахмедов победил "Пантеру"

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов провел очередной бой на ринге, передает zakon.kz.

Соперником казахстанца стал Давид Сегарра по кличке "Пантера". Восьмираундовый бой завершился досрочно, перуанец не выдержал атак казахстанского спортсмена, и вынужден был сдаться. Арбитры присудили победу Али Ахмедову техническим нокаутом.

Данный поединок у Али является 17-м на ринге, из них 13 досрочно, и только одно поражение.

В последний раз Ахмедов выходил на ринг 18 декабря 2020 года. Тот бой, за вакантный титул чемпиона мира IBO во второй средней категории, он проиграл нокаутом эквадорскому спортсмену Карлосу Гонгоре.



Куандык Шынасилов