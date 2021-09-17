Когда в Казахстане начнется бабье лето

Когда ждать бабье лето в Казахстане. Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

Бабье лето - длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой погоды осенью.

В ближайшие дни на северную половину территории Казахстана начнет осуществляться заток холодных воздушных масс из районов северных морей, в связи с этим прогнозируется значительное понижение температуры воздуха в ночные часы, возможны заморозки до 3 градусов, днем воздух прогреется до +8+12 градусов. В конце текущей декады в южных регионах спад будет не столь значительным, температура воздуха опустится ночью от +15+20 до +5+15 градусов, днем - от +27+35 до +22+27 градусов. РГП "Казгидромет"

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В начале третьей декады, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана на территории республики, прогнозируется постепенное повышение температурного фона. Сначала потеплеет в западных регионах страны - здесь днем температура воздуха повысится до +20+25 градусов, в последующие дни теплом охватит и остальные регионы Казахстана. В северных регионах воздух прогреется до +17+25 градусов, в центральных и восточных столбики термометров поднимутся до отметки +20+28 градусов, в южных регионах - до +28+33 градусов. РГП "Казгидромет"

Согласно предварительному прогнозу на октябрь, во второй декаде месяца погода нас еще побалует теплыми деньками, однако ночные температуры будут низкими: на западе ночью +5+13 градусов, днем воздух прогреется до +23+28 градусов, в северных регионах ночью +2+9 градусов, днем +15+23 градусов, в южных регионах ночью +8+15 градусов, днем +22+30 градусов.

Консультативный прогноз корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется по мере приближения даты прогноза.