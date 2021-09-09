Чем опасно бабье лето, рассказала врач

Чем опасно бабье лето. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, передает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik она объяснила, какие опасности кроются за обманчивым теплом и как их избежать.

Осень в целом и бабье лето в частности - время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву "садится" любая инфекция. Татьяна Романенко

При этом она отметила, что переменчивая погода - не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе. Врач посоветовала, как правильно одеваться, чтобы не заболеть.

Как бы солнце ни припекало, не стоит сразу раздеваться. Бабье лето - не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно. Также осень - пора дождей, поэтому нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги. Татьяна Романенко

По данным РГП "Казгидромет", бабье лето в Казахстане ожидается во второй половине сентября.

Температуры воздуха будут колебаться на севере, центре и востоке Казахстана ночью от +5+13 до -5+10 градусов, днем - от +20+28 до +15+20 градусов; на юге и западе страны ночью - от +7+15 до 0,+5 градусов, днем - от +25+30 до +17+22 градусов.