Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, сообщает zakon.kz.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в совместном заседании лидеров ОДКБ и ШОС, - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

Он отметил, что пресс-служба президента организует прямую трансляцию саммита из Душанбе.

Эфир начнется в 11:30 по времени г. Нур-Султана на канале "Хабар-24". Берик Уали