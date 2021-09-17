Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

17 сентября 2021, 11:33
Фото: facebook.com / Berik Uali

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, сообщает zakon.kz.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в совместном заседании лидеров ОДКБ и ШОС, - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

Он отметил, что пресс-служба президента организует прямую трансляцию саммита из Душанбе.

Эфир начнется в 11:30 по времени г. Нур-Султана на канале "Хабар-24". Берик Уали


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