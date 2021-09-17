Токаев пригласил страны ШОС решать финансовые вопросы организации в Казахстане

Хроническая пробуксовка экономических проектов в ШОС несет репутационные риски для организации. Так считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для эффективного взаимодействия стран-участниц он предложил финансовую площадку Международного финансового центра "Астана", передает корреспондент zakon.kz.

Процессы постковидного восстановления дают нам уникальную возможность переосмыслить состояние дел в области торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС. Вопрос стоит шире, чем просто восстановление отдельно взятых показателей межрегионального сотрудничества. Предстоит осуществить анализ макротенденций, оценить риски и на этой основе принять системные решения, - сказал Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он предложил поручить секретариату организации совместно с консорциумом экономических, аналитических центров ШОС провести соответствующую работу и предоставить свои соображения к следующему саммиту.

В практической же плоскости считаю важным обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации уже согласованных совместных экономических проектов. К сожалению, их хроническая пробуксовка приводит к ощутимым репутационным рискам нашей организации в деловых кругах стран-участниц. Важным и эффективным направлением взаимодействия в рамках ШОС также является развитие фондового рынка и финансовых технологий. Приглашаем партнеров по ШОС к активному использованию потенциала МФЦА "Астана". Сегодня этот центр без преувеличения является динамичной финансовой площадкой. Он органично сочетает лучший опыт мировых финансовых институтов и новейших инструментов, - подчеркнул президент Казахстана.

По его словам, Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного центра.

Оксана Скибан, Нур-Султан