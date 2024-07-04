Токаев о "ШОС плюс": Саммит станет яркой страницей в летописи организации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 июля 2024 года во Дворце Независимости обратился к участникам встречи "ШОС плюс", которая проходит в расширенном формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что встреча имеет поистине историческое значение.

"Мы дали старт новой шанхайской десятке и впервые собрались в рамках формата "ШОС плюс". Уверен, сегодняшний саммит станет яркой страницей в летописи нашей организации", – озвучил президент Казахстана.

Также он от всего сердца поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с полноправным членством в ШОС.

"Нет сомнения в том, что Республика Беларусь внесет достойный вклад в укрепление сотрудничества на пространстве ШОС и повышение глобального статуса нашей организации. Отдельно хочу поприветствовать уважаемого генерального секретаря ООН господина Антонию Гутерриша – ваше личное участие в данном саммите ШОС придает ему особое значение и подчеркивает значение и роль ООН, которую все государства участники ШОС поддерживают", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства обратился к участникам саммита и сообщил, что диалог в формате "ШОС плюс" – это прекрасная возможность определить вектор дальнейшего взаимовыгодного партнёрства, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

4 июля 2024 года состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Касым-Жомарта Токаева, организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира. Какие документы подписали страны-участники ШОС, можно прочитать здесь.