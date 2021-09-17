Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан

Можно проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС - Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами, сказал на встрече глав государств-членов ШОС и ОДКБ президент России Владимир Путин, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, смена власти произошла практически бескровно, это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана. И следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС - Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами, - сказал Путин.

Он напомнил, что алгоритм совместных действий по оперативному реагированию на угрозы с афганской территорией подробно обсуждался ранее на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, в России заинтересованы, чтобы принятые на сессии решения встретили поддержку и понимание со стороны партнеров по ШОС.

Считаем весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран ШОС и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на афганском треке. Выстроить необходимую координацию с учетом специфики и полномочий ШОС и ОДКБ, - заключил Владимир Путин.

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Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать гуманитарный хаб ШОС в Алматы для доставки международной помощи Афганистану. Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан