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Афганистан вернется к публичным казням за измену

Афганистан вернется к публичным казням за измену, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 03:31 Фото: pixabay
Талибы Афганистана заявили, что намерены возобновить публичные порки и казни женщин за провинности. Об этом сообщил Верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада, передает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian в аудиопередаче на контролируемом талибами Радио и Телевидении Афганистана в прошлую субботу Ахундзада сказал: "Мы будем пороть женщин... мы забьем их камнями до смерти публично за прелюбодеяние".

Он оправдал этот шаг продолжением борьбы талибов против западного влияния.

Ахундзада назвал тех, кто посчитает это нарушением прав женщин, "служителями сатаны".

Как пишет издание, афганские женщины теперь фактически бессильны защитить себя от преследований и несправедливости.

Ранее сообщалось, что в январе представители "Талибана" в Афганистане распорядились закрыть в стране салоны красоты для женщин и запретить им работать в торговых центрах.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь Талибана Забиулла Муджахид заявил, что они не обязаны соблюдать законы ООН, если их правительство не признано членом ООН. В случае признания Кабул примет международные нормы в соответствии с шариатом.

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