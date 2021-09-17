Нам не нужны "большие игры" в Евразии - Токаев

Нам не нужны "большие игры" в Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Нам не нужны "большие игры" в Евразии, нам нужен "большой рывок" с целью построения мирного, безопасного и устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия - опыт, механизмы, инфраструктура, а главное - общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу, - сказал президент Казахстана, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе.

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Наша общая цель - превратить пространство ШОС в стабильный, экономически развитый и процветающий макрорегион. Касым-Жомарт Токаев