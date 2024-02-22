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Токаев выступил с речью на открытии "Игр будущего"

президент РК Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего" и обратился к участникам турнира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства с официальной трибуны наблюдал за торжественной церемонией открытия "Игры будущего". После исполнения государственного гимна России президент Владимир Путин объявил игры открытыми.

С напутствием к участникам турнира обратился лидер Казахстана

"Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.

встреча с президентом

Фото: Акорда

Формат турнира, основанного на "фиджитал-концепции", предполагает сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды

Игры будущего

Фото: Акорда

В ходе яркого шоу были презентованы соревновательные дисциплины, объединенные в 5 групп, или вызовов: спорт, стратегия, тактика, технологии, скорость. В программу Игр включены гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах по 21 дисциплине. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира.

Игры будущего

Фото: Акорда

Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в "Играх будущего" примут участие 48 представителей нашей страны.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане.

21 февраля Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. В начале глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Отметим, что Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего".

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Елена Беляева
Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казань
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