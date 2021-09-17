В Казахстане могут измениться правила использования накоплений из ЕНПФ на жилье. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА", сообщает zakon.kz.

В проекте приказа говорится, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий допускается на цели:

окончательного расчета (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением жилища в собственность по договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища; внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа; перечисления во вклад о жилищных строительных сбережениях с целью накопления, получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа для приобретения жилища (в том числе ремонта в рамках одного договора банковского займа), строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство); приобретения жилища в рамках финансирования Исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования Исламским банком сделки по приобретению жилища; частичного или полного погашения по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ; строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), в том числе с привлечением ипотечного жилищного займа, а также для частичного или полного погашения такого ипотечного жилищного займа или рефинансированного ипотечного жилищного займа; на приобретение земельного участка в собственность (с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) по договорам купли-продажи, обмена (мены) без оформления ипотечного жилищного займа с последующим предоставлением акта о вводе в жилища в эксплуатацию; оплаты стоимости жилища (квартиры) по договору о долевом участии в жилищном строительстве, зарегистрированном в установленном порядке местными исполнительными органами, в том числе для получения займов и оплаты обязательств по таким займам на приобретение жилища в строящемся объекте, на которые Единым оператором жилищного строительства предоставлена гарантия.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

При недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат на цели допускается использование собственных средств.

Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (и) и их близких родственников, а также близких родственников получателя (заявителя).

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 29 сентября.