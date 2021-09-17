В Казахстане могут измениться правила использования накоплений из ЕНПФ на жилье. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА", сообщает zakon.kz.
В проекте приказа говорится, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий допускается на цели:
Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.
При недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат на цели допускается использование собственных средств.
Не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (и) и их близких родственников, а также близких родственников получателя (заявителя).
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 29 сентября.
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